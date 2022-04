Alina TIDRIKE

Résumé de mon expérience:

- Diplômée de Master d’Ecole de Management de Normandie en 2013 avec option Marketing international/ Négociation

- Double diplôme en France en 2010 : « Bachelor in International Business and Management »

- Responsable de développement de la boutique de parfumerie de niche a Caen (Normandie)

- Chargée de développement international à l'Ecole de Management Normandie (responsable de Canada, Russie, Europe (8 partenariats signés), plus de 800 étudiants envoyés à l'étranger (montage de dossiers d'inscription, renseignement sur destinations), organisation d'événement avec les partenaires internationaux (Caen, Le Havre)

- Expérience de développement service et partenariats pour Talenz International Business Services (cabinet comptable à Caen, ex Groupe Fidorg)

- 6 mois d’expérience en Marketing Stratégique et Innovation pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Normandie à Caen

- Plusieurs Missions HEC



Ma zone d’expertise :

- Développement de nouveaux produits et/ou services sur les différents marchés internationaux

-Marketing Digital (réseaux sociaux)

- Evolution en environnement international

- Gestion de projets de A à Z

- Élaboration de la stratégie commerciale (plan marketing)

- Trilingue (français, anglais, russe) plus espagnol et letton (niveau A2)



Aptitudes personnelles:

- Esprit d’analyse et synthèse

- Esprit d'équipe

- Aisance relationnelle

- Rigueur

- Créativité

- Ouverture d’esprit

- Dynamisme

- Adaptabilité



Mes compétences :

Commerce international

Adaptabilité

Accueil physique et téléphonique

Études marketing

Marketing

Traduction anglais français

Microsoft Office

Développement produit

Négociation commerciale

Relationnel

Commercial export

Proactivité

Autonomie professionnelle

Communication