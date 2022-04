Cadre avec 2 ans d'expérience dans le secteur des télécommunications et 3 ans d'expérience dans le secteur des radiofréquences. Expertise en modélisation / simulation électromagnétique, antennes, méthodes numériques et leur codage. Connaissance théorique de l'architecture des réseaux d’accès GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) / des réseaux de transmissions (LL, SDSL, ADSL, FO, FH, PDH, SDH, WDM, FTTH, FTTS, MLPPP, IP) et de collecte (ATM, iP) / de la couverture radio et de la planification RF. Connaissance pratique de la conception et du dimensionnement des réseaux de transmissions. Passionnée d'un côté par le monde des télécommunications et, d'un autre côté, par les problèmes électromagnétiques (théorie et simulation) appliqués aux antennes et à la CEM. Intéressé à poursuivre dans un poste d'ingénieur en télécommunications / ingénieur R&D / chef de projet.



Mes compétences :

Électromagnétisme

Modélisation numérique

Simulation numérique

Simulation 3D

méthodes numériques

TLM

FDTD

Matlab

C/C++

GSM GPRS UMTS

Télécommunications

LL FO PDH SDH WDM

ATM

couverture radio mobile

planification RF

TEMS (Test Mobile System)

NETx (logiciel design des réseaux de transmission)

Windows

Mac OS

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Visio)

Gestion de projet

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Créativité

Bonne gestion du temps

Dynamisme

capacité à monter en compétence rapidement

3G

LTE

Radiofréquences

Modélisation

GSM

Simulateur

3D

UMTS

Traitement du Signal