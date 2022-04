Aline BACHELET

Professeur d'anglais au collège La Providence Le Mesnil-Esnard, mais aussi Maire adjointe aux Hogues, petit village de 660 habitants.

Egalement vice-présidente du service jeunesse et sport à la communauté de communes de Lyons la Forêt, et déléguée au tourisme.

Je m'implique dans mon métier avec mes élèves, mais aussi dans la vie politique de ma commune et de mon canton.

Je fais de la gym, et je suis aussi ceinture marron de karaté.



Mes compétences :

Education

Sport

Tourisme