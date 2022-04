Aline BAILLET GUGGENBUHL

Ingénieur qualité expérimentée, définition et animation de politique qualité, gestion d'auditeurs internes, réalisation et suivi d'audit internes et externes, formatrice appréciée. Intervention sur des projets de déploiement de nouveaux systèmes/nouvelles organisations. Intéressée par des postes de responsable qualité, d'ingénieur qualité projet ou outils et méthodes.



Spécialités

Qualité : Gestion de systèmes qualité (ISO 9001, CERTIPHARM, ITIL), Exigences pharmaceutiques (BPx), développement et réalisation de formations, gestion documentaire.

Projet : Définition de besoin, gestion de planning, réalisation de protocole de test.



Mes compétences :

Agrément Sanitaire

AMDEC

Certification

Certification ISO

Certification ISO 9001

Document Unique

ISO 9001

ITIL

Résolution de problèmes