Aline BAUTERS

Avocat associé fondateur de la société BAUTERS DEBROUTELLE RODRIGUEZ inscrite aux Barreaux de ROUEN et DIEPPE traitant un contentieux varié en matière civile, pénale, sociale administrative.

J'exerce avec rigueur et imagination notamment en droit de la responsabilité, indemnisation des victimes d'accidents ou d'infractions et réparation des préjudices corporels.



Je suis titulaire du Diplôme Inter-Universitaire "Evaluation des Traumatisés Crâniens"délivré conjointement par les faculté de médecine de VERSAILLES et BORDEAUX.



Plus largement en droit des personnes, droit des contrats et droit du travail.



Mes associés interviennent dans de nombreux domaines et notamment en droit pénal, droit de la construction et immobilier, droit des successions, de la propriété.



Nous nous déplaçons partout en France.



Mes compétences :

Danse

Divorce

Espagnol

Immobilier

Littérature

Maroc

Philosophie

Voyage