Aline BAYLE

ASSISTANTE DE DIRECTION AFFAIRES SOCIALES ET RESSOURCES HUMAINES



Plus de 20 ans d'expérience en Ressources Humaines m'ont permis d'aborder de nombreuses fonctionnalités de la fonction RH.



Dans un marché de la Presse en profonde mutation, je suis Assistante du Directeur des Affaires Sociales et RH du groupe MLP (multi-sites). J'ai notamment en charge l'organisation et le suivi des réunions IRP mais aussi et tout particulièrement l'établissement des ordres du jour, convocations, établissement des comptes rendus (DP, CE et CCE). Je gère également le versement des subventions (œuvres sociales).



Certifiée en outils RH (Sosie, D5D, Hexa3D, Golden)

Conduite d'entretiens professionnels

Chargée de recherche en recrutement



Gestion de projets (médailles du travail, réorganisation, restructuration)



Autonomie, discrétion, écoute, orthographe soigné



Mes compétences :

Recrutement

Planification

Gestion d'agenda

Ordres du jour CE et CCE

IRP

Organisation réunion

Compte-rendu

Gestion déplacements

Entretiens professionnels

Médailles du travail (constitution dossier, cérémo