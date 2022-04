Aline BELLONI

Consultante KM depuis plus de 10 ans, j'accompagne les organisations (PME, grands groupes, privés, publics) dans la mise en place de leur mémoire collective. Cette dynamique humaine fondée sur le respect, s’instaure dans la construction commune d’un dispositif pertinent, ergonomique et vivant pour tous les acteurs.



Experte en KM (management, gestion et ingénierie des connaissances) et intégration des savoir-faire métier au système d'information, je conçois et met en œuvre votre projet de management des connaissances en accompagnant vos équipes (experts, sachants, communautés, etc.).



J'anime également diverses formations KM (CentraleSupelec, CNAM-INTD, Paris 1 M2) pour apprendre à... dans le domaine du KM.

Organisme de formation, Ardans propose des sessions de formations inter ou intra entreprise dédiées au KM. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus (www.ardans.fr)



Mes compétences :

Conseil

Km

Coaching

Management

Gestion de projet

Gestion des connaissances

Qualité

Formation

Audit

Biotechnologies

Conduite du changement

Management des connaissances