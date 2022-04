Aline BERARDO BEAULIEU

Après 1 an au Mexique et aux Etats unis pour mes études, je pars en Chine en 2005 et intégré la société Sino-Americaine Summergate (importateur de vins en Chine) pour laquelle je travaille pendant 1 an en tant que field marketeur pour développer nos marques en Chine du nord.



En janvier 2007, j'integre le groupe Rémy Cointreau dans un premier temps au marketing international de la marque Louis XIII puis en juillet 2007 en tant que Brand Ambassador du groupe en Espagne jusqu'en décembre 2009.



Actuellement en poste chez Brown Forman en tant que Key Account Manager pour la moitiée nord de la France pour le food, le CHR et le réseaux prestige.



Outre mes connaissances dans les domaines du marketing et de l?export, mes expériences professionnelles en Chine et en Espagne m?ont permis d?enrichir fortement mes compétences dans les domaines de la relation client et de la communication.



Motivée, je m?implique fortement dans mes activités pour réaliser des objectifs ambitieux. Mon savoir vivre, enrichit de mes expériences à l?international atteste de mes capacités d?intégration et d?adaptation et m?ont aussi permis de côtoyer un public varie et d?affirmer mon aisance relationnelle.



