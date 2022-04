Aline BILLET VAN BEVEREN

Après 16 ans d'un parcours professionnel spécialisé sur l'Inde (plus particulièrement l'aide à l'implantation) à travers différents postes (entreprises, cabinet d'avocats, organismes consulaires spécialisés sur l'Inde) dont certains basés en Inde : montage de joint-ventures et de filiales, promotion des investissements français en Inde....Direction l'Australie début 2010.

A Perth (Western Australia), j'ai repris l'Edition locale du petitjournal.com, e-newsletter quotidienne, depuis novembre 2013, une nouvelle orientation et de nouveaux challenges : augmenter le nombre de lecteurs, developer de nouveaux sujets, de nouveaux partenariats...objectif atteint avec 10000 pages vues en aout 2014 (4000 à la reprise en 2013), une multiplication des thématiques et du nombre d'articles.

Après 5 ans en Australie, direction le Luxembourg pour de nouvelles aventures.



Mes compétences :

Conseil

Export

Implantation

Import

Import Export

International

NTIC

Oenologie