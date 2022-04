Aline BLANCHOT

Un aperçu des différents domaines d'activités développés lors de mes expériences professionnelles



L’ interne

Création de supports internes : nouvelle identité visuelle du groupe , communiqués internes, présentation d’entreprise, engagements de service, lettres d'information, vidéos, motions, …

Accompagnement au changement : stratégie d’entreprise, nouvelle organisation, politique santé et sécurité au travail

L’événementiel

Organisation événementielle : challenge, portes ouvertes, inauguration, forums, sécurité du personnel et clients, partenariats.

Événements fédérateurs et mises en valeur du personnel : trophée de l'innovation responsable, engagements de service et qualité de service, responsabilité sociale .

accompagner la stratégie et les enjeux de politique santé et sécurité au travail au sein du groupe (analyse des problématiques, plan d'actions, respects des consignes de sécurité et modes opératoires, création et suivi des supports : vidéos, chasses aux risques, lettre d'info, motion ... reporting des actions, argumentaires auprès des managers, benchmark)

L’externe

Gestion de relation presse : fichier, communiqué de presse, dossier de presse, étude médiamétrique, communication de crise

Création de supports : plaquettes, contenu web, cahier des charges d’agences.

Etudes de satisfaction : questionnaire, analyse, préconisations et conseils.

Suivi budgétaire : reporting mensuel, procédures et respect des budgets



Mes compétences :

Love can do