Aline BOSSARD

Je suis diplomée d'un master spécialisé en management d'événement et du tourisme de Skema Business School. J’ai effectué mon dernier stage à l'Hôtel Amigo 5***** du groupe Rocco Forte Hotels à Bruxelles. En tant que membre du département Conférence et Banquet, j'ai pu découvrir le métier de coordinateur et y ai vraiment confirmé mon attrait et mes compétences dans ce domaine. Auparavant, mon stage à l’InterContinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa 5***** m'a permis de confirmer ma préférence pour l'hôtellerie. Grâce à ces stages, j’ai pu participer à la vie de l’hôtel, à son bon fonctionnement. J'ai acquis la rigueur et la précision nécessaires pour répondre aux exigences de l'hôtellerie de luxe. Qualités que j’applique depuis dans chacune des missions qui me sont confiées.



Je pense que mon expérience la plus marquante a été mon CDI de 9 mois chez Mac Donalds. Je l’ai mené de front avec ma première année de classe préparatoire économique et commerciale voie scientifique. Cela m’a appris que la motivation et l’investissement sont les clés de la réussite, peu importe la difficulté du travail. Il me semble avoir développé des compétences nécessaires à la bonne réalisation des tâches que je serais amenée à effectuer dans votre entreprise. D’autre part, j’ai appris trois langues étrangères pour être à même d’échanger avec des personnes de tout horizon.





Mes compétences :

Audiovisuel

COMMERCE

Evénementiel

Management

Management de projet

Gestion de projet