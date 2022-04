Jessica STERCKX

Jeune diplômée au DSCG, j’occupe actuellement un poste de VIE Audit au sein de la succursale italienne de RCI Bank and services, financière du groupe Renault.



L’environnement international procuré par cette société nécessite rigueur et réactivité, notamment sur l’actualisation des connaissances en normes financières internationales ainsi que sur les règles et reporting bancaires à respecter.

La dimension de la filiale italienne nécessite la mise en place de procédures locales, de processus respectant la piste d'audit et également une analyse des risques opérationnels, actions que je mène avec la collaboration de l'équipe comptable.



J'ai auparavant travaillé en tant que comptable au sein de la société CLS, filiale commerciale du Centre National d'Etudes Spatiales.

J’y ai effectué mon contrat de professionnalisation au Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion, ce qui m’a permis d’obtenir des connaissances solides dans de multiples domaines tels la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion ainsi que la fiscalité mais également de renforcer mon esprit d’analyse



J’ai par ailleurs rédigé et présenté mon mémoire sur le thème du Crédit d’Impôt Recherche, levier important pour l’esprit d’innovation qui baigne dans ce secteur. Cela m’a permis de sortir de la vision financière et d’avoir une approche plus opérationnelle dans la gestion quotidienne des activités.



J’aspire aujourd’hui à un poste avec de plus fortes responsabilités, qui devrait me permettre d’élargir mes champs de compétences et de me stimuler au quotidien dans mon travail.



Mes compétences :

Quadratus Compta/Quadratus Paie

CEGID BUSINESS PLACE ET SUITE

Excel

Access

Powerpoint

Word

SAGE ERP X3

Microsoft Visio

SAP

Business Object

Kyriba