Aline BOURDAIS

Après avoir travaillé dans une intercommunalité de Haute-Savoie où j’étais notamment chargée du suivi des projets des entreprises et de la création et la gestion des zones d’activités, je souhaite aujourd’hui exercer en Bretagne, ma région d'origine.



Mes compétences :

Rédiger un compte-rendu

Animer les instances politiques, techniques et par

Piloter et coordonner les projets et les partenair

Communiquer en interne et en externe

Participer à définir la stratégie de développement

Rechercher des financements

Elaborer et suivre un calendrier et un budget

Concevoir un plan d'actions

Elaborer des documents d'études

Répondre à un appel à projets