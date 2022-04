Aline BRESSON

J'ai pour ambition de vouloir donner le meilleur de mes compétences et de mon savoir faire au sein des structures ou auprès des personnes avec lesquelles je travaille, avec pour objectif final d'avoir une vie professionnelle riche et épanouie.



La diversité et les valeurs portées par les projets qui me sont soumis y sont pour beaucoup : il y a la forme, mais le fond aussi est important !



J'ai de bonnes facultés d'écoute et d'adaptation, je manque parfois un peu de patience, mais je me soigne !



Actuellement salariée, je suis à la recherche de projets me permettant de me mettre définitivement à mon compte en tant qu'infographiste / webmaster, ou d'un poste au sein d'une agence de communication. Je suis disponible pour de la sous-traitance, projets au forfait, en tant que consultante ou formatrice, ou pour des projets uniques.



N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Webmaster

Indépendant

Création

Création graphique

Graphisme

Infographiste

Développement web

Webdesign

Conception web

Internet