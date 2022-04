Aline BURGAIN

Après 2 années de DUT à me former aux compétences web, audiovisuel, communicationnelle et graphique, je me suis spécialisée en réalisant une licence professionnelle Communication et Design Graphique. Polyvalente, créative et motivée, je souhaite mettre mes compétences à votre service.



www.alineburgain.fr



Mes compétences :

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Conception graphique

Rédaction web

Wordpress

Photographie

HTML 5

CSS 3

Adobe After Effects

Microsoft Office

Adobe Flash