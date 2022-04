Aline CANARD

Au cours de mes 17 années d’expérience en industrialisation de composants électroniques dans un environnement international, je suis devenue experte en analyse de données au sein de mon entreprise.



Afin d'évoluer et de m'ouvrir à d'autres secteurs d'activités, j'ai décidé de me professionnaliser dans le domaine de la data science. J'enrichis donc mes compétences par un master en mathématiques appliquées : "Statistiques et Analyse Décisionnelle". Cela me permet d'acquérir de nouveaux savoir-faire tels que la conception de nouveaux modèles statistiques, l’algorithmie, la création de bases de données, la classification de données supervisées ou non par apprentissage automatique...



D’esprit pratique et scientifique, j’aime comprendre les mécanismes, résoudre des problèmes, et j’apprécie les résultats tangibles. Ces savoir-être seront des atouts pour répondre à tout besoin d’analyse de données.



Mes compétences :

Statistiques

Machine Learning

Algorithmie

Apprentissage

PHP

CSS

HTML

Datapower

Visual Basic for Applications

Exensio

MATLAB

Base de données

Visualisation

Business Intelligence

Analyse Décisionnelle

PL/SQL

Tableau

SQL

Reporting

Python

R

Six Sigma

Cascading Style Sheets

Microsoft Access

Minitab

MongoDB

Oracle PL/SQL

Oracle SQL Developer

Personal Home Page

PostgreSQL

Python Programming

SAS System > SAS Statistical Package