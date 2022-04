Bonjour, Aline Cantin est à votre écoute pour vous accompagner sur votre cheminement personnel . En 2010,

Je me suis formée à la Métakinébiologie®, concept élaboré par Philippe Bertholon, qui est un moyen de gestion du stress et qui vous permet de vous libérer de vos traumatismes et mémoires .

Je vous reçois à mon cabinet pour une séance d'1h à 1h30, ensemble nous trouverons les clés qui vous permettrons d'avancer plus sereinement sur le chemin de votre vie professionnelle, amoureuse ou relationnelle tout simplement .

La Métakinébiologie® est un concept basé sur le testing musculaire de la Kinésiologie qui permet d'avoir des réponses fiables en gestion de stress émotionnel .



Mes compétences :

Ecoute

Empathie

Sociabilité