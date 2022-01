Aline CARON

Responsable architecture et aménagement intérieur avec 15 ans d'expérience dans le domaine du retail.



Gestion de projet complète :

Phase APS / APD / DCE

Concevoir des projets de lesquisse à la phase DCE, réaliser des dossiers Administratifs et dAppels doffre, tenue des tableaux financiers et facturation,

Phase EXE

Diriger lexécution des travaux avec pilotage et coordination de chantier, gestion entreprises et fournisseurs, traitement des demandes SAV, ...

Relationnel client

Chargé de clientèle, suivre le déploiement de concepts pour des enseignes

Responsabilité

Management d'une équipe, reporting direction.



Domaines dintervention:

Retail, Architecture, Architecture intérieure, événementiel, Trade, Mobilier, Réhabilitation



Mes compétences :

Gestion de projet

Fabrication

SolidWorks

DeviSOC

Revit architecture

Gestion budgétaire

AutoCAD

Adobe Photoshop

Gestion de la relation client

Microsoft Project