Aline CASSEGRAIN

La mutation professionnelle de mon mari me contraint à rechercher un nouvel emploi. Je souhaite saisir l'opportunité pour changer de secteur d'activité. 15 ans d'expérience dans la banque et l'assurance dans des structures très différentes m'ont permis d'acquérir une grande conscience professionnelle et je souhaite m'investir pleinement dans un nouvel emploi



Mes compétences :

Vente

Assistanat commercial

Gestion de la relation client

Rigueur

Internet