Aline CATTELAIN

Depuis 2008

DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES de DARTY Nord Est

Membre du Comité de Direction

70 sites - 1700 collaborateurs

Pilotage de la politique et de la stratégie RH sur la filiale Nord-Est

Accompagnement des plans de conduite du changement et d'adaptation des ressources à de nouveaux marchés

Recrutement et développement des hommes

Mise en oeuvre de politiques GPEC

Accompagnement de plans de restructuration de sites

Gestion sociale de la fusion de 2 filiales

Formation

Gestion de la relation sociale et pilotage des IRP

Paie et reporting RH



de 2005 à 2008

DRH de Cité Numérique (Groupe 3 Suisses International)

Membre du Comité de Direction

Conception, en comité de Direction, d'une restructuration complète de l'entreprise pour faire émerger 3 entités porteuses.

Elaboration et mise en oeuvre d'un PSE



de 2002 à 2005

RRH de 3 Suisses France (Groupe 3 Suisses International)

Direction Logistique et Sécurité - 1400 collaborateurs

Conseil et appui du management en matière RH

Elaboration et mise en oeuvre de plans de conduite du changement (recherche de productivité et de flexibilité)

Conception et conduite d'une démarche de gestion prévisionnelle des emplois





Mes compétences :

Gestion de carrières/GPEC

Accompagnement du changement