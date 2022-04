Aline CHAPON

Manager d'une équipe commerciale sur le secteur de l'Allier et du Roannais, afin de développer mon équipe, je suis à la recherche de collaborateurs confirmés ou experts métier.



Spécialiste des solutions d'Epargne et de Protection, nous conseillons et accompagnons nos clients et prospects afin de les protéger dans le respect des valeurs d'axa.



Si vous êtes motivé par le conseil, le développement de réseau et la satisfaction clientèle, n'hésitez pas à me contacter, nous pourrons discuter ensemble de votre avenir professionnel.