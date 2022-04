Aline CHERON

* Assistante pour les Comités de Protection des Personnes I et II -Toulouse depuis le 20 janvier 2014



* Conseillère voyages d'affaires American Express: compte EADS



* Assistante juridique pour le Comité de Protection des Personnes (CHU Purpan) de octobre 2012 à fin avril 2013



* Commerciale des Chèques de Table, CADO et CESU Préfinancés de janvier à juillet 2012.



* 1er cycle de sophrologie caycédienne obtenu en mars 2012; spécialisation de "sophro enfance et ados" en cours (certificat en juin 2012)



* Coach certifiée méthode VAL REAL depuis le 20 décembre 2010 et en cours de formation de Sophrologie Caycédienne (week-end)



* Formatrice / Conseillère en Insertion de 2006 à 2011



* Formatrice / Chargée de mission de 2003 à 2006



* Professionnelle du Tourisme (de conseillère en voyages à responsable de service) de 1992 à 2003



*******************************************************



* Bénévole de l'Association Laurette FUGAIN (Paris puis antenne Toulousaine) depuis 2005 pour le DON DE SOI (sang, plaquettes, moelle osseuse).



Mes compétences :

Formateur

TOURISME

Assistante

Accompagnement