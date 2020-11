Aline CHEVALIER

Je suis actuellement en deuxième année de doctorat au CEA. Je travaille pour l'institut de Chimie Separative de Marcoule au sein du Laboratoire des Systèmes Hybrides pour la Séparation.

Ma thèse se déroule en collaboration avec l'institut de Science et d'ingénierie Supramoleculaire à Strasbourg et le Laboratoire de Chimie Supramoléculaire.

Je travaille depuis un an dans le laboratoire de Strasbourg sous la direction du Professeur Jean-Marie Lehn.



Mes compétences :

Chimie

Chimie analytique

Évaluation sensorielle

Chimie organique

Formulation