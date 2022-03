Passionné par la chimie organique, je continue ma formation d'ingénieur chimiste avec une thèse au laboratoire de chimie de coordination à Toulouse, alliant chimie inorganique, organique, théorique et biologie. Très persévérant dans mes projets tant dans le milieu scolaire qu'extrascolaire, je mets un point d'honneur à atteindre les objectifs que je me fixe et remplir les missions qui me sont confiées.

_________________________________________________________________

"Nous sommes des chimistes (...), nous sommes ici pour cela, pour nous tromper et nous corriger, pour encaisser des coups et les rendre. Il ne faut jamais se sentir désarmés: la nature est immense et complexe, mais elle n'est pas imperméable à l'intelligence; il faut tourner autour d'elle, la piquer, la sonder, chercher le passage ou s'en frayer un." - Primo Lévi -



Mes compétences :

Chimie organique

Chimie

RMN

Anglais