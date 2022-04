Aline COMBEAU

Responsable de projet en technologies Java, aujourd'hui, je participe activement au développement de l'antenne Scub sur Bordeaux et manage une équipe de 15 développeurs.



J'aime la gestion d'équipe, le management, le partage des expériences, la formation et l'humain. J'accorde beaucoup d'importance aux échanges, je cherche en permanence à développer ma connaissance des autres et de moi-même, pour travailler le plus intelligemment possible.



Mes compétences :

Java

Spring

Hibernate