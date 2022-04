Aline COPIN

Diplômée d'un B.T.S. de comptabilité gestion, soutenu par 15 années d'expérience en tant que comptable unique et assistante de Direction.



. J'ai eu la responsabilité :



•de recruter et gérer du personnel (en moyenne 18 salariés),

•de tenir, analyser et gérer des stocks, informatiquement et physiquement, de faire des inventaires,

•de gérer un site web marchand, de la mise en ligne des produits, à l'expédition des commandes, en passant par la gestion des clients et du S.A.V,

•d'établir des prévisionnels, budgets, procès verbaux d'assemblée, rapports de gestion...

•de coordonner tous les échanges avec les différents acteurs en lien avec la société, ainsi que de résoudre tous litiges pouvant avoir lieu avec eux (fournisseurs, clients, commerciaux, banques, assurances, experts-comptable, avocats, organismes de recouvrement de créances, huissiers, inspecteurs des impôts, contrôleurs Urssaf, douaniers...)

•d'organiser de nombreux déplacements professionnels, en France et à l'étranger,

•de créer, redresser et même liquider des sociétés...