Aline GODIN

- Réalisation de travaux prévisionnels (budget, plan, nouveaux projets..), comptabilité, audit, reporting

- Création et suivi des indicateurs de performance (KPIs), analyse et propositions

- Approche « business partner » - capacité à passer du stratégique à l'opérationnel

- Compréhension des enjeux clés (cibles, production, distribution) des biens et services haut de gamme

- Management : 3 personnes en continue, 10 personnes en mode projet



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Finance

Planification

Industrie

Business partner

Finance d'entreprise

Finance de marché

Analyste financier

Communication

Microsoft Excel

Audit

budgets

Sage Accounting Software

SAP FI

SAP CO

SAP

Oracle BI

Oracle

International Financial Reporting

Consolidations