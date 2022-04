Benoît SIMON

Management opérationnel Filiale Groupe, secteur agro industriel, Afrique, Asie Centrale



Management centre de profit, filière agro industrielle, gestion filière intégrée (appui technique milieu rural, production industrielle, distribution, commercialisation produits finis....).



Expérience mise en place et suivi de projet de Développement, la gestion d'expatriés, la gestion de projet multi-bailleurs/investisseurs.



Compétences :

- reporting (respect des délais, …),

- préparation des Assemblées (CA, AG),

- leadership, susciter adhésion, capacité à mobiliser des équipes multiculturelles,

- capacité à gérer dans des univers complexes, audit des organisations, gestion de crise

- management usines, sites industriels,

- habitué à faire circuler l’information, à communiquer et à négocier à haut niveau,

- manager les hommes (planification travail des collaborateurs en fonction des objectifs, déléguer et responsabiliser, suivre et contrôler, gérer les conflits,…),

- système de gestion, gestion de trésorerie, gestion financière, gestion administrative et juridique,

- gestion des Ressources Humaines, gestion expatriés, gestion du volontariat, GPRH,

- expertise filière agro industrielle intégrée



Mes compétences :

Leadership

Pays émergents

Afrique

Capacité d'adaptation

Industrie