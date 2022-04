Blez JEAN-BLAISE

STRATEGIES & CONCEPTS Consulting est une société d’Expertise Conseil en Audit, Comptabilité, Management financier et en formation , spécialisée dans les missions intéressant l’accompagnement par la création de valeur et l’amélioration des performances des entreprises en Afrique.

Nos interventions sont focalisées sur l'apport de valeur ajoutée, par des compétences pointues et spécialisées, et tournées vers les résultats.



Dans ce contexte , STRATEGIES & CONCEPTS Consulting a été créée et est présente en Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest avec la vocation de vous apporter une vision large et pertinente afin de vous offrir des produits et services de qualité, et vous accompagner dans votre vie d’entreprise.



L"Associé, Directeur Gérant a près de 20 ans d'expériences (Afrique et International), diplômé en Expertise Comptable, CAC et MS et 3è cycle en Audit/ Finance/ Contrôle de Gestion Il totalise une solide expérience réussie en Cabinets (Expertise Comptable et de Commissariat Aux Comptes,Audit & Conseils de gestion) et en directions Financières au sein des entreprises et groupes multinationales) en Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, en et au Congo Brazza.

STRATEGIES & CONCEPTS Consulting accompagne également les chefs d’entreprises, directions générales et les directions financières dans les prises de bonnes décisions concernant la gestion, l’évolution, la performance et la sécurisation de leurs entreprises pour la création de valeur qui s’inscrit dans la durée ainsi que dans le renforcement des capacités de leurs employés (formations Inter et intra-entreprise et séminaires).



« Nous proposons des solutions adaptées au développement des entreprises en Afrique »



1- Expertise Comptable (Assistance Comptable et fiscale)

2- Commissariat Aux Comptes /Révision Comptable

3- Mise en place des tableaux de bord de gestion et d’indicateurs de performance,

4- Formations et Séminaires inter & intra-Entreprises ;



Mes compétences :

SYSCOHADA

US GAAP

NEP

Audit & Commissariat Aux Comptes Audit Interne et