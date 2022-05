Luis PEREIRA MENDES

Depuis de 20 ans, j’ai toujours eu la chance de pouvoir travailler avec implication et passion au travers de mes différentes fonctions de Direction. Ces différents postes ont toujours été très ambitieux pour moi et m’ont ainsi donné une grande satisfaction personnelle.

De formation initiale d’ingénieur électrotechnique. En effet, j’ai intégré par préférence de petites structures dans lesquelles la polyvalence était nécessaire. J’ai ainsi pu y acquérir beaucoup d’expérience et d’autonomie. Depuis l'année 2000, avec le background appris, je commencé ma expérience des grandes groupes économiques.

Depuis 2009, j’ai intégré une entreprise internationale, FILIRENT SAS, de 400 personnes basée au Portugal. Cette entreprise est également implantée en France, Brésil, Maroc et Mozambique.

Cette opportunité m’a ainsi permis d’arriver en France et de développer mon expérience à l’international.

Depuis mon arrivée en France en 2009, je gère une équipe de production de 25 personnes, et assure les fonctions de DIRECTEUR GÉNÉRAL.

Actuellement je suis Responsable de plusieurs entreprises dont les activités soit dissociées les unes des autres : la Sté MLV une société de dallage industrielles, Fica Pompes, une société de pompage de béton et SCI LESTER, SCI 3 MONDES et SCI PROLIFAR je suis gestionnaire de biens immobiliers.

Mes missions sont donc aujourd’hui de développer chacune de ces entités.



Mes compétences :

Management

ISO 900X Standard

Sage Accounting Software

Microsoft Project

Microsoft Office

Kanban

Just-in-Time

Internet

Budgets

Autocad