Delamotte KATIA

16 ans d'expérience au sein de Directions Commerciales sur les marchés de Grande Consommation - Vente et Management-

* Expert en négociation

* Expérience au sein de Grandes Marques Agro - Alimentaires, textile, bazar :expertise en FMCG

* Lancement de Marque Nationale et développeur de marché : Gain CA jusqu'à + 30% / an

* Management équipe Comptes-Clés Nationaux, Category Manager, Force de Vente

* Politique du changement

* Elaboration Politique commerciale, CGV, Tarifs et négociations sur marchés de matières inflationnistes

* management de transition

* Esprit visionnaire du marché et adaptation en conséquence de la politique stratégique et commerciale.

* Esprit créatif, positif et dynamique



Mes compétences :

Category management

Vente

Développement commercial

Négociation

Grands comptes

Management

Compte clé

Esprit d'équipe