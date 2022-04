Bruno BAUDUIN

20 ans d'expériences commerciales et marketing en GMS en France et Europe (marques premium, MDD, access)

2,5 ans de marketing en France et à l'étranger.



Depuis sept 2014 : adhérent intermarché indépendant en région parisienne.



Mes compétences :

Commercial

Compte clé

Directeur régional

Entrepreneur

GMS

golf

Grande Consommation

Luxe

Management

Marketing

Négociation

Produits Laitiers

Recrutement

Rugby

Sport

Vente

Développement commercial

Agroalimentaire

Entreprenariat