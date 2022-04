Emmanuel MEUNIER-BREAL

Depuis janvier 2017, la Direction Nationale des Ventes regroupe l'équipe Grands Comptes, l'Administration des Ventes et la Force de Vente (délégués pharmaceutiques, visiteurs médicaux Ville & Hôpital, formateurs) pour gagner en efficience : une équipe de 140 personnes au service des médecins et de nos clients pour développer l'observance des patients et la disponibilité produits !



Mes compétences :

Négociation grands comptes

Leadership

Category Management

Développement commercial

Industrie pharmaceutique

Sales management