Aline COUVIDOU

Coach et formatrice en Développement Personnel et Professionnel



J'accompagne mes clients à développer une meilleure affirmation, à mieux se connaître pour avoir des relations plus harmonieuses aux autres, à éviter les situations conflictuelles, à gérer leur temps et leur stress.



Le coaching vise toute personne désireuse à se fixer une objectif de progression dans sa vie personnelle comme professionnelle.



Pour plus d'informations sur les thématiques et les ateliers, je vous invite sur le site Perspective-Plus .fr.

A bientôt!



Mes compétences :

Formation management

Accompagnement individuel ou en groupe

Gestion du stress

MBTI

Compétences relationnelles