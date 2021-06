Prenez une bonne dose de communication d'entreprise (au moins 15 ans), une formation en communication digitale et webmarketing délivrée par des geeks pur jus, ajoutez un trait d'esprit et une bonne plume, vous obtenez une quadra sympa prête à développer votre com à 360° !



Consultez mon portfolio :

http://aline-couvreur.fr/









Mes compétences :

Communication interne

Journalisme d'entreprise

Stratégie de communication

Publicité

Relations Presse

Communication

Communication online

Communication externe

Community management

Evénementiel

Communication éditoriale

Objets publicitaires