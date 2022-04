Aline CREPEAU

Au cours de mes 18 ans d'expériences en management inter-culturel dans l'industrie, peu à peu sont nés l'envie, le besoin de retrouver un équilibre entre l'approche mathématique, rationnelle, analytique propre à de nombreuses entreprises et la sensibilité artistique mettant en son centre les émotions, l'intuition, propice alors à la créativité et l'innovation.



La connaissance du monde de l'entreprise, La curiosité artistique comme fil conducteur, et la conviction que nous pouvons voir et faire "Autrement" m'ont conduit comme une évidence à la création des Chantiers Insolites.



Les Chantiers Insolites accompagnent les entreprises dans leur conduite du changement. Ils s'appuient avant tout sur le management de la créativité des équipes et sur l'élaboration d'une intelligence collective.

L'art y est très présent et y est un réel catalyseur d'émergence, d'intelligence, de vision.

J'y utilise aussi d'autres outils comme le Creative Problem Solving, les Méthodes Agiles ou des outils collaboratifs adaptés aux grands groupes.

Je suis membre du réseau Créa France.



Mes compétences :

Créativité

Gestion de projet

Innovation

Management

Communication

Marketing

Développement durable

Art