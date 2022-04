Aline DAMART

De formation sociologique, je me suis très vite intéressée aux fonctions opérationnelles de l’urbanisme et des politiques d'habitat. J'ai souhaité compléter ma formation par un socle juridique, indispensable à la mise en oeuvre concrètes des politiques d'habitat.

Aujourd'hui plus axée sur le développement social et le montage de projets, je m'épanouis dans ces fonctions. J'aime le contact, et j'apprécie les possibilités multiples qu'offre le travail partenarial, en fonction des territoires et des forces vives.



Mes compétences :

Sociologie

Politique de la ville

Gestion de projet

Animation de réunions

Diagnostic de territoire

Politiques publiques

Droit immobilier