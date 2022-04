Aline DAVIET

Je suis psychologue clinicienne, travaillant depuis mars 2012 au sein du cabinet ESPAS-IDDEES en tant que psychologue accompagnante auprès d'enfants autistes. J'ai quitté mon emploi en juillet 2014. Mon projet professionnel est d'intégrer en tant que psychologue clinicienne une structure spécialisée dans l'autisme ou prenant en charge des enfants autistes (SESSAD, IME, CMPEA, CMP) pour septembre 2014.

J'ai beaucoup utilisé les techniques de remédiation cognitive, la méthode TEACCH, ABA, ainsi que l'outil de communication PECS.

J'ai donc une approche à la fois clinique et cognitivo-comportementale de l'autisme, ce qui me parait être une approche dynamique nécessaire pour accompagner et prendre en charge des enfants et adultes autistes dans leur projet scolaires et professionnels.



Mes compétences :

Utilisation d'outils à visée thérapeutique (jeux d

Maîtrise d'outils psychologiques à visée diagnosti

Participation à des groupes thérapeutiques pour en

Conduite d'entretiens psychologiques à visée théra

Accompagnement scolaire et passation du Brevet Spé

Elaboration d’un programme d’intervention (PIDP) p