Aline DAVOUST

Après une longue expérience dans le domaine de l'assistanat, j'ai assisté deux Directeurs dans la réalisation de leurs missions en organisant leurs plannings, en prenant en charge les tâches administratives et en faisant de nombreuses mise en place pour leurs permettre au mieux d’atteindre leurs objectifs dans le respect des délais et qualité attendu .Je remplace une assistante de direction du Comité Exécutif pendant ses congés.

Je me porte candidate pour un poste d’assistante ou dans la communication. J’aimerai intégrer une équipe dynamique afin d'être en capacité d'évoluer dans différents domaines .Je pense pouvoir vous apporter ma compétence professionnelle et m’enrichir d’une nouvelle expérience au sein de votre société.

Ma formation et expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir de l'autonomie, de nombreuses compétences dans le domaine des ressources humaines avec la mise en place de nombreux documents, de contribuer à l'élaboration de plannings et d'acquérir des capacités rédactionnelles.

Je suis dynamique, consciencieuse et prête à recevoir les formations nécessaires pour promouvoir une Société et mener à bien les missions que vous pourriez me confier





Mes compétences :

Compte rendu de reunion

Planning des tâches à réaliser

Engagement de dépenses PRIMMO

Gestion des notes de frais sur REUNI