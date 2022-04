Aline DE BORTOLI

CUISINE D'ANTAN est un organisme de formation professionnelle en Cuisine Paysanne (produits de qualité) déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 73 82 00657 82 auprès du préfet de région de Midi-Pyrénées.



Les formations s'adressent à tous professionnels soucieux de ses achats et désireux de vouloir créer une cuisine saine, simple, bonne pour la santé, avec des produits de qualité, de saison, frais et en circuit court.



Vous apprendrez à :

- Identifier le produit par son mode de culture, sa provenance, son mode de conservation.

- Lire les étiquettes

- Repérer et analyser les additifs alimentaire

- Connaître les circuits courts de votre région ou secteur.

- Comment être en règle en achetant directement auprès des producteurs

- Cuisiner simplement avec des produits de qualité tout en gardant la saveur et toute la nutrition de l'aliment.

- Contrer le Gaspillage Alimentaire et ses absurdités.



Avec cette formation vous pourrez optimiser les achats, en identifiant la qualité des aliments et en métrisant la gestion des repas, contre le gaspillage alimentaire.



Bref, comme le disait Hippocrate "que ton alimentation soit ton seul médicament"



Mes compétences :

Animation cuisine réussie

Trouver les bons produits alimentaires

Décrypter les étiquettes

Les additifs alimentaires

Cuisiner sainement

Le canard gras et le foie gras

Cuisine anti gaspillage alimentaire

Acheter directement aux producteurs

Les circuits courts

Conférencière

Organisation repas quotidiens

Formation professionnelle