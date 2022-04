Aline DE SMEDT

-- > 2004 à aujourd’hui : Logica ITS Paris Nord (Consultant MOA Finance)



Depuis Décembre 2009 : Crédit du Nord

•Déploiement progiciel de gestion immobilière et logistique (depuis 1 an)

•Appel d’offres achat/maintenance automates bancaires (Caisses Automatiques Recyclantes) (3 mois)

•Support MOA applicatifs Middle Office bancaire (3 mois)

-Juillet 2009 à Novembre 2009 : Congé maternité (5 mois)-

Décembre 2008 à Juin 2009 : Crédit du Nord

•Appel d’offres achat progiciel de gestion immobilière et logistique (4 mois)

•Déploiement sites Web commandes convoyeurs de fonds (1 mois)

•Déploiement automates bancaires (Caisses Automatiques Recyclantes) (2 mois)

Mai 2008 à Novembre 2008 : Natixis Assurances

•Projet d’intégration du progiciel AIA (7 mois)

Août 2004 à Avril 2008 : Generali

•Tierce Recette Applicative Migration de données Retraite Collective (10 mois)

•Tierce Maintenance Applicative Assurance Vie Indiv, Collective, Rentes, Apporteurs (3 ans)



-- > 2003 : Ingénieur Télécom INT (Evry)

2002 : EDF R&D (année de césure école d’ingénieur)



•2000 : Maîtrise de physique et applications (Université Paris XI Orsay)

•1998 : DEUG MIAS (Université Paris XI Orsay)

•1996 : Baccalauréat série S

-Stages-

Ecole Polytechnique de Montréal (3 mois) : Modélisation de la réponse impulsionnelle 2D pour tomographie par IRM

CEA (3 mois) : Réalisation de l’excitation laser d'un plasmon de surface sur un réseau métallique

Laboratoire de Physique des Solides (2 mois) : Prise de clichés de diffraction X de la structure cristalline d’un caoutchouc



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Analyse des besoins

Appel d'offres

Automates

Cadrage

Formation

Migration de données

Pilotage

Rédaction

Rédaction des cahiers des charges

Web