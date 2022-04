Dans son passé professionnel

pourtant

varié, Aline

Delforge a très souvent fait

le même constat : bien des

problèmes au sein des entreprises

reposent plus sur une mauvaise communication

que sur des difficultés réelles.

La conscience de ces choses lui

avait d’ailleurs value d’être l’une de

nos invités, lors du dernier dîner-débat

du Journal du Palais, consacré aux

nouvelles manières d’être en entreprise

(voir n°4501 daté du 6 juin). Cette

consultante, formatrice et psychopraticienne

vient d’ouvrir son cabinet

à Gissey-sur-Ouche, en Côte-d’Or.

Un cabinet nommé CMOA comme

Communication, Management, Organisation

des Affaires, mais le jeu de

mot possible avec cet acronyme est

finalement assez révélateur : CMOA,

c’est elle, Aline Delforge, car les solutions

qu’elle se propose d’apporter

aux entrepreneurs, aux managers, aux

cadres, elle les puise avant tout profondément

en elle-même. C’est d’abord

le résultat d’un vécu, mais aussi

d’une conviction profonde : l’humain

doit rester la plus grande ressource

au sein des organisations. « Très souvent,

rappelle-t-elle, j’ai pu constater

les dégâts occasionnés par des décisions

prises dans des sièges d’entreprises

éloignés de sites locaux, et la difficulté

pour les équipes de ces sites, de

s’approprier les projets ou les nouvelles

organisations proposées. Non pas

que ces projets étaient mauvais, mais

l’échec, les difficultés ou le mal-être

qui en résultait provenait d’une maladresse

dans la communication censée

les porter... »

UN COLLÈGE D’EXPERT

Le mal-être, la perte de sens ressentie

par rapport à son travail, la violence

des rapports sociaux au sein des

entreprises, Aline Delforge a eu l’occasion

de réfléchir dessus en devenant

membre, en 2008, d’un collège

d’experts, constitué à la demande du

ministre du Travail. 2008 : c’est cette

année-là qu’a débutée une importante

vague de suicides au sein de France

Télécom. Une mise en lumière crue

du mal-être au travail qui avait alors

secouée tout le pays. Les Risques

psycho-sociaux (RPS) même s’ils ne

prennent heureusement pas toujours

une tournure aussi tragique, sont au

coeur du travail que propose Aline Delforge

dans ses prestations. « J’apporte

des outils sur les RPS, je propose un

accompagnement aux entreprises désireuses

d’actualiser leur politique de

Responsabilité sociétale (RSE), qui

contribue à améliorer la communication,

en interne comme en externe. Je

réalise des audits et j’apporte des indicateurs

de qualité de vie au travail.

J’aide à mettre en place des stratégies

de communication ». Si Aline Delforge

travaille sur les entreprises dans leur

globalité, elle peut aussi intervenir à

la demande de personnes, pour gérer

les relations avec les autres, ou parvenir

à négocier des solutions. « Il suffit

parfois, conclut-elle, qu’une

meilleure communication s’installe

pour que des personnes gagnent en

compétences, et qu’elles se sentent plus

impliquée dans la bonne marche de

l’entreprise. C’est une dynamique vertueuse

qui s’installe alors... »

Berty Robert



Mes compétences :

Ressources humaines

Economie

Direction générale

Droit

Psychologie

Communication

Conseil

budgets

Government Legislation

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Gestion administrative

Gestion financière

Comptabilité générale

Gestion du stress

Comptabilité analytique

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Comptabilité publique

Paie

Formation professionnelle

Management