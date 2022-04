Claire FORESTIER

17 années d'expériences dans le production et la commercialisation de vins haut de gamme (Bourgogne, Beaujolais).

Grande polyvalence : achats, gestion de travaux d'investissements, vinification, management de proximité et recrutement, commercialisation 'on trade' et 'off trade' en France et à l'Etranger, Marketing/Communication



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Experience à l'international

International

Polyvalence

Vin