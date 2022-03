Bertrand DE CUYPER

Né en Bourgogne, j'ai débuté ma carrière dans l'agrochimie dans le Languedoc puis à Lyon comme spécialiste des vignobles Rhône, Beaujolais et Bourgogne. Passionné de vins, j'ai repris mes études et ensuite occupé des fonctions de Directeur Export, Directeur de Marque puis Directeur de Maison au sein du pole Beaujolais du groupe BOISSET.



J'ai rejoint le groupe LORON / JADOT en 2005 comme Directeur de la maison Collin Bourisset et de Terroirs et Talents, groupe de Domaines Premium.entre Bourgogne et Beaujolais.



Nouvelle expérience de avril 2014 à janvier 2015 à la Direction commerciale France et Export de M. Chapoutier, puis de février à juin 2015 à la Direction de Trenel & Fils à Charnay les Mâcon dont j'avais initié la reprise par M. Chapoutier.



Depuis avril 2016 Directeur commercial Europe Amérique du Sud de la tonnellerie Taransaud.



Born in Burgundy, I started my career in the agrochemical industry in Languedoc then Lyon as specialist of Rhône Valley, Burgundy and Beaujolais vineyard. Mad about wine, I went back to school and joined Boisset group as Export Manager, then Brand manager and House Manager of the Beaujolais division.



I moved end of 2005 to Jadot / Loron group as GM of Collin Bourisset and Terroirs & Talents, distributor of premium single estates from Beaujolais & south Burgundy.



From April 2014 to January 2015 I was appointed Sales Director France Export of M. Chapoutier. I have then monitored Trenel & Fils take over by M. Chapoutier from February to June 2015.



Since April 2016, Sales Director Europe South America at Taransaud cooperage.