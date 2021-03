Céline MONTI

+ 20 ans d'expérience dans le développement commercial, l'animation de réseau de concession, le développement B to B, le pilotage détablissements et la mise en oeuvre de stratégies orientées client, m'ont permis de développer mes compétences et mon savoir-faire en :

- management d'équipes administratives, techniques et commerciales,

- développement d'opérations commerciales et communications nationales,

- marketing relationnel et gestion de la relation client,

- pilotage et direction détablissements de santé et de centres de profits.

des domaines pharmaceutique, dispositif médical, et distribution sélective.



Mes compétences :

Vente

Réseau

Gestion de projet

Santé

Direction des ventes

Marketing

Communication

Etudes de marché

Management équipe commerciale

Management de centre de profit