Dynamique et rigoureuse

Curieuse et créative

Sens du contact et du service

Aisance rédactionnelle

Aimant le travail en équipe



Mes compétences :

Gestion des priorités

Sens du service

Capacité rédactionnelle/qualité de synthèse

Microsoft office

Photoshop

Qualité d'écoute

Respect des délais

Suivi administratif

Réalisation d'objectifs commerciaux

Gestion et traitement de litiges