Aline DESTAILLATS

Directrice et responsable du Pôle Pédagogique de l'ESCA sup, nous proposons de nombreuses formations de niveau bac+2 à bac+5 (du BTS au MBA), en alternance ou en formation continue, dans le management, le marketing et le commerce international, la communication, la gestion des ressources humaines. Etudiants, vous souhaitez vous inscrire dans une école de Commerce ? Formateurs, vous souhaitez nous rejoindre ? Professionnels, vous envisagez de prendre un alternant ? Je reste à votre disposition au 04 67 99 48 10 ou sur mon adresse mail : a.destaillats@esca-sup.fr.

Je suis aussi depuis plusieurs années une organisatrice du centre de qualification de Montpellier du concours national Les Négociales.



A très bientôt, ici ou là !



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Direction générale

Ingénierie pédagogique