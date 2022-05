Romain DESTAILLATS

Issu d'une formation commerciale axée sur le management des entreprises, j'intègre le monde professionnel en tant qu'agent immobilier en 2010. Le challenge était énorme avec la création de deux agences, ce qui signifiait pas de biens, pas de clients. Mais cela tombait bien puisque j'aime les défis, enfin j'aime surtout atteindre et dépasser les objectifs qui me sont fixés. Une grosse partie de l'année fut donc consacrée à la création du portefeuille et à la communication autour de cette société nouvelle, ce qui m'a permis de réaliser diverses tâches et rencontrer des professionnels reconnus dans les secteurs de l'immobilier, de la banque, de la publicité, de la presse.

En 2012, la crise aidant et ma soif d'apprendre toujours présente, je m'aventure dans un secteur qui m'est totalement inconnu mais innovant et d'avenir : les télécoms. Le groupe ILIAD, via sa marque Free, m'offre un poste de Conseiller Multimédia au sein de son service commercial, poste que j'occupe désormais au sein du service Fidélisation. La politique salariale du groupe me convient parfaitement, les formations régulières permettent de compléter nos connaissances et d'avoir le plus souvent un temps d'avance sur nos confrères.



Me décrire en une citation ? "La confiance en soi est le premier secret du succès"