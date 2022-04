Aline DEZILEAU

Je suis une étudiante actuellement en année de césure, dans le cadre de mon cursus à l'école de commerce Audencia Nantes.



Depuis Juillet 2012, je suis en stage chez Danone en tant que responsable d'un projet développement durable au sein du département Achats



J'ai eu une première expérience de 6 mois en Marketing produit chez Universal Pictures Video et une expérience très responsabilisante au sein d'Audencia Compétitions en tant que responsable communication; ce qui m'a permis de me familiariser avec la communication évènementielle et l'organisation globale d'un évènement d'envergure nationale.