Aline DIDIER

Dynamique, autonome et aimant relever de nouveaux challenges, je recherche de nouvelles fonctions au sein d'un service commercial ou d'un service achats, de préférence dans les Vosges mais je peux être mobile sur la région de Nancy.





Mes compétences :

Management opérationnel

Gestion des stocks et approvisionnement

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Gestion et animation d'un point de vente

Merchandising

Techniques de vente